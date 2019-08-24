«Уфа» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Уфа» — «Зенит» в 7-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: победа «Зенита» в 1 мяч за 3.75.



«Зенит» оступился в матче с «Ахматом», раздули скандал. Нельзя сказать, что на пустом месте. Все-таки гол отменили из-за офсайда, которого не было. Но в моменте с красной карточкой претензий быть не может. Только себе можно претензии предъявлять — не реализовали большинство. Но, в любом случае, права на ошибку сейчас у «Зенита» нет. Нельзя терять очки в таких встречах.



Нужно уже смотреть на игру питерцев через призму Лиги чемпионов. Думаю, «Зенит» посмотрел на выступление «Краснодара» и ужаснулся. «Зенит» должен держать марку, а пока набирать форму через матчи чемпионата.



«Уфа» дома постоянно забивает минимум два мяча. Да, «Краснодар» отпустили, но «Ростов» обыграли. Игбун хорош. И у меня до сих пор вопрос остается, который давно возник: почему нигериец все еще в «Уфе», а не в клубе из топ-5?



Думаю, «Уфа» даст бой, легко не сдастся. Вадим Евсеев настроит команду так, что все будут бегать с удвоенной энергией. Но класс «Зенита» должен все-таки сказаться, да и ничья с «Ахматом» — дополнительная мотивация. Поэтому поставлю на победу «Зенита» в 1 мяч. Крупнее победы не жду».



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