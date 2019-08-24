«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата России

Футбольный комментатор и спортивный журналист Роман Гутцайт дал прогноз на матч «Краснодар» — «Локомотив» в 7-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: тотал больше 2,5 за 2.13.



«В ближайшем туре российского чемпионата “Краснодару” предстоит домашняя игра с “Локомотивом”. “Краснодар” на своем поле всегда выступает очень бодро и достаточно результативно. С другой стороны, конечно же психологическое состояние команды не должно быть лучшим, хотя я думаю, что Мурад Мусаев попытается изменить эту ситуацию, существенно перетасовав состав команды, которая выйдет на поле играть против “Локомотива”. Я думаю, что здесь и в плане свежести ситуация станет получше для “Краснодара”, ну и, конечно, в плане эмоций, которые после поражения от “Олимпиакоса” на нуле.



Иное дело — московский “Локомотив”. Команда, которая спокойно готовится к этой игре. “Локомотив” достаточно монолитно смотрится на старте этого сезона. Я думаю, что “Локо” просто обладает хорошим подбором исполнителей и вполне может свои моменты создать и реализовать их, даже играя на поле в гостях у “Краснодара”.



Поэтому мне кажется, что здесь вариант, при котором и забивают обе команды, и голов в принципе забивается немало, вполне проходит. Мой выбор на эту встречу — тотал больше 2,5».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.