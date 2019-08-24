«Шальке» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч немецкой Бундеслиги

Футбольный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Шальке-04» — «Бавария» во 2-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/20.
Ставка: победа «Баварии» с форой “-1,5" мяча за 1.95.
«Матч, в котором я не вижу других вариантов, кроме как ставить на победу «Баварии». Для меня «Шальке» — команда, которая до сих пор не готова к сезону, набирать она будет уже в ходе чемпионата. «Бавария» потеряла очки в первом туре, она будет злой. Это не лучший вариант для Гельзенкирхена.
Понятно, что «Бавария» — фаворит, в том числе и по мнению букмекерских контор. Здесь тяжело найти какую-то ставку. Но я думаю, что надо играть смело и брать победу «Баварии» с форой "-1,5" мяча. Вряд ли она будет ограничиваться одним голом. И вряд ли, забив один гол, будет успокаиваться. Не исключаю, что здесь может быть разгром.
Так что мой вариант — победа «Баварии» с форой "-1,5" мяча и коэффициентом 1,95. Это идеальная ставка. Нынешнему «Шальке» играть против «Баварии» всерьёз просто нечем».
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