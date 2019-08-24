«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Футбольный комментатор Александр Елагин сделал прогноз на матч 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас».



Ставка: победа “МЮ” с форой (-1,5) за 2.12.



«Очень непростой календарь сложился для лондонских “орлов”. Волевая ничья на старте с крепким “Эвертоном”, а затем поражение на выезде от “Шеффилд Юнайтед” — 0:1, который возглавляет лучший тренер Англии прошлого сезона по версии ассоциации менеджеров лиги — Крис Уайлдер. И вот в третьем туре снова матч на выезде, теперь — с голодным до побед “МЮ”.



Лондонцы в первых двух турах выглядели неважно. Особенно плох их лидер — Заа, он пропустил матч первого тура и появился на поле в матче с “Шеффилдом”, отыграв инертно, вяло. Он был тенью того самого Заа, на которого так рассчитывают болельщики “Кристал Пэлас”.



Надо отдать должное ребятам Оле Гуннара Сульшера. Находясь под мощным психологическим прессом обязательных побед, они показывают весьма привлекательный футбол — контратакующий, яркий и результативный. С приходом Харри Магуайра возросла и прочность обороны. Правда, с “Вулверхэмптоном” была зафиксирована всего лишь ничья — 1:1. Но могли ведь и победить, если бы Поль Погба реализовал пенальти во втором тайме.



Думаю, здесь много говорить не стоит. Фаворит ясен — это “Манчестер Юнайтед”. Пока у “Кристал Пэлас” нет ресурсов, которые могут усилить игру команды и успешно противодействовать хозяевам. Ставим на победу “МЮ” с форой (-1,5) с коэффициентом 2.12».



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