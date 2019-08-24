«Краснодар» – «Локомотив»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» – «Локомотив».



Ставка: ничья за 3.30.



«Краснодар» ранее крупно проиграл в Лиге чемпионов. Для команды это серьезный удар. Настроение неважное. Плюс накопившаяся усталость. Так что «Краснодару» будет крайне сложно в предстоящей встрече.



«Локомотив» же в полном порядке. Команда играет стабильно. Эмоциональное состояние хорошее. Думаю, на данный момент «Локомотив» предпочтительнее «Краснодара». Но, как мне представляется, фактор домашнего стадиона здесь скажется, хозяева поля зацепятся за ничью».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.