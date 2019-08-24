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«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз Майкла Оуэна на матч английской Премьер-лиги

«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз Майкла Оуэна на матч английской Премьер-лиги
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Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Ливерпуль» — «Арсенал».

Ставка: «Ливерпуль» победит и обе забьют за 2.60.

«Несмотря на победный старт в АПЛ, ни одна из команд не показала своей лучшей игры. Однако красные забили 22 гола в последних пяти домашних матчах АПЛ против «канониров», и я чувствую, что мы увидим много моментов и голов.

«Арсенал» не выигрывал оба первых матча АПЛ в течение десяти лет, и я буду удивлен, если они смогут победить и в третий раз, несмотря на проблемы в обороне. Это наверняка будет крутая игра, но тут я ставлю на хозяев».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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