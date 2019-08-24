«Шальке» — «Бавария»: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Германии

Футбольный комментатор Роман Нагучев сделал прогноз на матч «Шальке» — «Бавария» во 2-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/20.
Ставка: победа «Баварии» с форой (-1) мяч за 1.55.
«Матч «Шальке» — «Бавария» мне комментировать. Я постоянно работаю эти матчи каждый сезон. Я выявил такую закономерность, что гельзенкирхенцы у мюнхенцев не выигрывают. В данном случае дело не в комментаторе, естественно, а в том, что «Шальке» просто слабее «Баварии» последних лет.
Возможно в этом сезоне кое-что изменится, потому, что команду теперь тренирует их бывший игрок Давид Вагнер. С появлением этого очень системного и трудолюбивого тренера, клуб связывает большие надежды.
Мне кажется, что «Баварии» не будет легко, но в то же время я думаю, что мюнхенцы все равно выиграют, особенно после вот этой игры против «Герты», которая у действующего чемпиона по сути не сложилась. Поэтому мне кажется, что гости гости все-таки одержат победу. Просто не бывает такого, чтобы «Бавария» на старте сезона два раза подряд не выиграла, несмотря на то, что соперник достаточно сложный. Мой прогноз — победа «Баварии» с форой (-1)».
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