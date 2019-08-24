«Реал» — «Вальядолид»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Вальядолид» в 2-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: «Реал» забьет больше 2,5 мяча за 1.73, победа «Реала» с форой "-2" за 1.90.



«Что интересно, первые свои гостевые матчи обе команды выиграли. «Реал» с горем пополам, с большими проблемами в игре, с незасчитанным голом, потом при удалении Модрича, отреагировал очень спокойно. Сначала забил Кроос, потом Васкес. Ложкой дегтя стал пропущенный гол в компенсированное время. В любом случае начинать с победы всегда хорошо.



«Вальядолид» неожиданно на выезде обыграл «Бетис». Правда, «Бетис» и в прошлом сезоне начинал с поражения и здесь начал не со здравия, получив удаление голкипера Роблеса. По статистике «Вальядолид» по многим компонентам «Бетису» не уступил, а во втором тайме еще и сумел забить, выиграв 2:1. Если «Вальядолид» наберет минимум 4 очка в этих двух матчах, то это было бы слишком хорошо.



У «Вальядолида» президент Роналдо, и мы это отлично знаем. У «Вальядолида» в составе есть свой Гвардиола и он забил в ворота «Бетиса». Есть Лунин, взятый в аренду у «Реала», но есть основной голкипер Масип, поэтому Лунин вряд ли получит место в основе и, скорее всего, посмотрит матч с первого ряда на скамейке запасных. У Серхио Гонсалеса команда крепкая, но «Реал» должен возвращать долги своим болельщикам за прошлый сезон.



Думаю, что в преддверии Лиги чемпионов «Реал» должен по-максимум набирать очки в чемпионате Испании. Зидану есть из кого выбирать. В прошлом сезоне «Реал» дважды обыгрывал «Вальядолид: дома — 2:0 и 4:1 — в гостях. В гостях, правда, были два отмененных мяча, поэтому «Вальядолид» не наиграл на крупное поражение дома, но поражение было.



Если посмотреть по дистанции, то «Реал» этому «Вальядолиду» 3 мяча забивает. Думаю, что «Реал» с хорошим настроением выйдет на первую домашнюю игру с таким соперником. Как минимум три мяча должен забить. Поэтому, мой прогноз на первый домашний матч «Реала» в новом сезоне чемпионата Испании — минимум три мяча. Коэффициент 1,75, что весьма недурно. Можно сыграть ординаром или даже засунуть куда-то в экспресс.



Я бы еще рассмотрел вариант победы «Реала» с форой (-2). Это тоже неплохой вариант, который имеет право на жизнь. «Реал» должен обыгрывать этот «Вальядолид». Как бы не был плох «Реал» в предсезонку, но в официальных матчах все должно быть по-другому. Поэтому выбирайте «Реал» больше 2,5 мяча или с форой (-2)".



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.