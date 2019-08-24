«Реал Мадрид» — «Вальядолид»: прогноз Михаила Поленова на матч Примеры

Комментатор Михаил Поленов сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Вальядолид» в 2-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: победа «Реала» с форой "-1" во втором тайме за 1.80.



“Вальядолид” в прошлом туре обыграл “Бетис”, тогда как “Реал” выиграл у “Сельты”, но при этом потерял Луку Модрича, который получил красную карточку. Тем не менее в отдельно взятом матче, при всем уважении к “Вальядолиду”, функцию диспетчера игры можно переложить на других футболистов. Например, Тони Кроос в хорошей форме. Может, кто-то из новичков заменит Модрича. Вдруг Хамес обретет нужные кондиции. Хоть у мадридцев и много травмированных, у Зидана есть кто может выйти вместо действующего обладателя “Золотого мяча”. Так что не стоит громко плакать из-за потери одного из лидеров.



Кроме того, игра пройдет на легендарном стадионе “Сантьяго Бернабеу”. Публика будет ожидать лишь положительный результат от своих любимчиков, а “Реал” при Зидане, как правило, ожидания болельщиков игнорировать не может. Поэтому хозяева сыграют достаточно агрессивно, ведь и Бензема, и Бэйл начали сезон в отличной форме, что мы и видели в игре с “Сельтой”.



Предлагаю задуматься над вариантом Ф1 (-1) во втором тайме. Часто так бывает, что вторые таймы дома “сливочные” проводят удачнее, чем первые. Как минимум потому, что соперник устает и “Реал” добивает. В этот раз может произойти то же самое. “Вальядолид” даже если и попытается отстоять свои ворота, но в конечном итоге все-таки падет. В первом туре гости и так высоко прыгнули, но на этом и хватит".



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.