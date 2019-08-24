Сергей Ковалев – Энтони Ярд: прогноз Романа Мазурова на бой в Челябинске

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на защиту титула чемпиона мира по версии WBO Сергей Ковалев (Россия) – Энтони Ярд (Великобритания), которая состоится 24 августа.
Ставка: досрочная победа Ковалёва за 2.20.
«Сергей Ковалев, как мы знаем, выходит под песню «Смысловых Галлюцинаций» «Вечно молодой» и полностью соответствует этому образу. Он по-прежнему никак не может победить внутренних демонов. И только-только все стали забывать историю про то, как он якобы избил какую-то женщину, за что его чуть не посадили, как тут же появился свежачок. Сергей не любит нас оставлять без новостей. Согласно новостям, Ковалев принял горячительного и начал в самолете приставать к какой-то даме, лез к ней целоваться и зачем-то кидался в нее деньгами. В итоге буяна высадили из самолета. Вот такая вот подготовка к ответственному бою с Энтони Ярдом.
Это небитый проспект, у которого 18 побед, из которых 17 нокаутом. Очень крепкий, длиннорукий, сильно бьющий, достаточно обученный и техничный парень. Все свои поединки он заканчивает досрочно, но есть одно существенное но. У него доселе не было столь серьезной и опасной оппозиции, какую из себя представляет Сергей Ковалев, который подрался уже со всеми топовыми спортсменами. И российский боксер обладает тем самым опытом.
Ежели Сергей Ковалев подойдет к поединку с Ярдом в той форме, в которой он был в бое-реванше с Элейдером Альваресом, когда он по всем статьям переиграл соперника и забрал обратно свой чемпионский пояс, то тогда у британца будет очень мало шансов на победу. Если же все будет как в старые-добрые времена, то, конечно же, у Ковалева возникнут проблемы, и в первую очередь с функциональной готовностью, потому что Ярд, совершенно точно, будет дышать как паровоз. Но я думаю, что Сергей Ковалев уработает Энтони Ярда и одержит победу, например, техническим нокаутом».
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