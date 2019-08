Vici Gaming — Secret: прогноз на киберспортивный матч The International 2019

24 августа состоится киберспортивный матч нижней сетки плей-офф стадии турнира The International 2019, в котором встретятся команда Vici Gaming и европейский коллектив Team Secret.



Ставка: победа Vici Gaming за 1.89

Vici Gaming находится на 3-м месте в топе команд по Dota2. Парни являются серебряными призёрами TI4. В период с 2015 по 2018 год команда не показывала значимых результатов. Но в этом сезоне Vici Gaming снова набрала форму. Групповой этап The International 2019 начался для этой китайской команды с двух уверенных побед со счётом 2:0 над коллективами RNG и Fnatic. В конечном счёте VG заняла 2-е место в группе, проиграв в серии лишь команде EG, которая находится строчкой ниже. Vici Gaming уже входит как минимум в топ-6 турнира, так как обыграла команду TNC Predator в 1 раунде верхней сетки со счётом 2:1.



Secret очень продуктивно провела этот сезон. Парни стали чемпионами The Chongqing Major, ESL One Katowice 2019, MDL Disneyland Paris Major, ESL One Birmingham 2019. Puppey очень хочет стать тем человеком, который дважды станет чемпионом The International. В 2016 году Team Secret была тринадцатой, в 2017 — девятой, в прошлом году — пятой. Постепенно Puppey и КО приближаются к 1-му месту, и, возможно, в этом году всё может получиться. По крайней мере групповой этап TI9 сложился крайне удачно. Team Secret закончила групповой этап на 2-м месте, имея 11 очков. Парни проиграли лишь одну серию со счётом 2:0 команде PSG.LGD, которая находится строчкой выше. Остальные матчи заканчивались либо победой, либо ничьей. И всё выглядело перспективно для Team Secret. Казалось, что ей под силу попасть в финал.

Однако в плей-офф начались огромные проблемы. Secret проиграла команде EG со счётом 2:1 и упала в нижнюю сетку. Там парни буквально чудом откамбечили на первой карте против Mineski, проиграли вторую, но уже 3-ю карту забрали уверенно. Против Infamous все ждали уверенной победы Team Secret. Но и тут в первой карте возникли проблемы. Повезло, что у перуанского коллектива мало опыта в поздней игре и они не смогли закончить вовремя.



Team Secret уже вошла в топ-5, и вряд ли с такой игрой ей удастся пройти дальше. Vici Gaming тоже неидеальна, но в основном ребята ошибаются в том, что один герой загуливает далеко от команды и погибает в ключевых моментах игры. Ошибки же Team Secret куда серьёзнее. MidOne долго принимает решения и из-за этого порой погибает, не используя ни одной способности героя. Кроме того, Puppey часто стал проигрывать пики, а китайцы драфтят стабильно хорошо. В такую Team Secret мне не верится.