PSG.LGD — Team Liquid: бонус от «Фонбет» за верный прогноз на The International
25 августа на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» в Шанхае пройдут решающие матчи плей-офф The International 2019. В 5:00 мск китайская PSG.LGD сыграет в финале нижней сетки с европейской Team Liquid. По оценке букмекеров, шансы соперников практически равны. Поставить на победу китайского коллектива в «Фонбет» можно с коэффициентом 1.80, что соответствует вероятности 51%. Сделать ставку на успех Team Liquid можно за 1.90 (49%).
Букмекерская компания «Фонбет» запустила акцию для читателей «Чемпионата» к матчу PSG.LGD — Team Liquid: дайте верный прогноз на эту встречу — и получите бесплатную ставку в размере 500 рублей. Предложение действительно только для новых клиентов.
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