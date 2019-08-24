PSG.LGD — Team Liquid: бонус от «Фонбет» за верный прогноз на The International

25 августа на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» в Шанхае пройдут решающие матчи плей-офф The International 2019. В 5:00 мск китайская PSG.LGD сыграет в финале нижней сетки с европейской Team Liquid. По оценке букмекеров, шансы соперников практически равны. Поставить на победу китайского коллектива в «Фонбет» можно с коэффициентом 1.80, что соответствует вероятности 51%. Сделать ставку на успех Team Liquid можно за 1.90 (49%).



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