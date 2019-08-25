ЦСКА – «Ахмат»: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Ахмат».
Ставка: ЦСКА победит за 1.60.
«ЦСКА – это хорошо управляемая своим главным тренером команда. И от того, что «армейцы» проиграли в дерби «Спартаку», ничего серьёзного не случится. Не будет никакой истерики, криков и прочего.
Гончаренко умеет настроить свою команду. Молодые ребята слушаются его. И я думаю, что игра со «Спартаком» не повлияла сильно на команду, на её настрой, на уверенность в себе.
«Ахмат» — боевая команда. Но всё-таки это ярко выраженный домашний коллектив. На выезде грозненской команде куда менее комфортно, чем в родных пенатах. Поэтому я думаю, что ЦСКА победит, хоть и не крупно».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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