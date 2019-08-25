ЦСКА – «Ахмат»: прогноз Александра Вишневского на матч Российской Премьер-Лиги

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 ЦСКА – «Ахмат».
Ставка: победа ЦСКА при тотале меньше 3,5 мячей за 2.00.
«Грозненская команда в прошлом туре уже отобрала очки у «Зенита». Едва ли чеченскому клубу удастся второй раз подряд избежать поражения в гостевой игре еще с одним фаворитом чемпионата. У ЦСКА после проигранного дерби было достаточно времени, чтобы собраться с силами. Фактор отсутствия еврокубков и потому недельный цикл подготовки к игре должен помочь «армейцам». Грозненцы же в этом сезоне в целом выглядят не слишком убедительно по игре, особенно в выездных матчах.
Вместе с тем едва ли ЦСКА забьет много, все-таки с атакующей игрой у «армейцев» ощутимы проблемы. Думаю, тут можно поставить на домашнюю победу ЦСКА при тотале меньше 3,5 мяча. С коэффициентом 2.00 такая ставка выглядит оправданной».
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