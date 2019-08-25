«Тоттенхэм» — «Ньюкасл»: прогноз Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги

Футбольный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Тоттенхэм» — «Ньюкасл».



Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.35.



«В этой паре все предрешено и понятно. Любая команда Стива Брюса исторически в атаке играла неважно, ей свойственна крепкая оборона, очень мобильная средняя линия и надежда на то, что кто-то из нападающих и игроков атакующей линии сможет индивидуально решить судьбу эпизода в пользу своего клуба. Стив Брюс — представитель классической английской тренерской школы, которая сегодня вряд ли сможет претендовать в Великобритании на что-то серьезное, на работу с какими-то именитыми клубами. С годами он, в отличие от хорошего вина, коньяка или виски, не становится лучше.



Поэтому от матча жду следующее — уверенная победа «Тоттенхэма» с разницей в два и более мяча. Во-вторых, «Ньюкасл» не забьет в этом выездном матче. Не верю, что команда Брюса способна это сделать. Слишком велика разница в организации игры, в исполнителях и скорости движения одного и другого клуба. Ну и в-третьих, предлагаю играть тотал меньше 2,5. Мне кажется, что «Тоттенхэм» может действовать очень рационально, вряд ли будет раскрываться, выплескивая силы, эмоции и все что угодно в одном конкретно взятом матче, когда впереди еще очень долгая турнирная дистанция».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.