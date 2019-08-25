«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Спартак» в 7-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: «Спартак» не проиграет и тотал больше 2,5 мяча за 3.30.



«Честно говоря, удивлен, что матч в воскресенье. Явное преимущество по физике будет у самарцев. Кононов уже после «Браги» сказал, что причина поражения кроется в большом количестве перелетов, напряженных встречах. Самара — не подарок. Она выиграла по делу у «Урала». В ударе сейчас Соболев. С ним нужно будет что-то делать.



Да, у «Спартака» возвращаются Тиль и Ларссон. Но я бы не стал их объединять. Если Тиль уже стал очень важным игроком, почти незаменимым, то Ларссон отмечается только старанием. Хотя это старание едва не вылилось в красную в дерби. Но оба играть точно будут и помогут, не сомневаюсь. В остальном пока не знаю, кому дадут отдохнуть. Ответный матч с «Брагой» очень важен.



Будет полный стадион, Самара побежит, жду открытой игры. «Крылья» не закрываются даже с топовыми соперниками. Мне кажется, забитых мячей должно быть немало. Не может «Спартак», играя через два дня на третий или через три на четвертый, не ошибаться в защите. Моменты у Самары обязательно будут. В то же время в атаке у «Спартака» качество повышается. Будет Тиль, хорош Шюррле. Так что здесь выберу ставку «Спартак» не проиграет и тотал больше 2,5 мяча». Все-таки исполнительский класс на стороне красно-белых».



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».