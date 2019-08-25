«Леганес» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Леганес» — «Атлетико» во 2-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча за 1.81.



«Маленькое мадридское дерби. Леганес очень близок к Мадриду. «Леганес» не по делу в первом туре проиграл «Осасуне» — 0:1 на своём поле. Два мяча забил «Леганес», но их отменили из-за VAR. Не повезло. «Атлетико» скромненько, дежурно выиграл у «Хетафе» — 1:0. В 17-й или 18-й раз мадридцы от «Хетафе» не пропустили. Могли выиграть крупнее, если бы реализовал пенальти Мората. Сдержанный, временами скучный футбол показал «Атлетико», особо не раскрываясь и не разгоняясь.



С «Леганесом» у «Атлетико» будет похожая история. За семь матчей между ними, включая товарищескую встречу, только раз команды пробивали верх. Тогда «Атлетико» дома выиграл крупно — 4:0. В прошлом сезоне было два низовых матча: 1:1 и 1:0 «Атлетико» выиграл. Здесь, думаю, особо никто раскрываться не будет. «Атлетико» будет ждать шанса. «Леганес» попытается своими наскоками огорчить Яна Облака. Не знаю, удастся или нет.



Думаю, будет низ и «Атлетико», скорее всего, не проиграет. Мой вариант — «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча» за 1,81. Если «Атлетико» ни разу этому сопернику не проигрывал, почему должен проиграть сейчас".



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.