«Барселона» — «Бетис»: прогноз Егора Титова на матч 2-го тура испанской Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» — «Бетис» во 2-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.
Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1,5) за 2.00.
«Барселона» проиграла первый матч сезона. Это удар по амбициям команды. По делу всё было в Бильбао. «Барселона» не понравилась. Но я уже много раз говорил, что с Месси и без него — это две разные «Барселоны». Сейчас он должен вернуться, и дела пойдут на лад.
Понятно, что «Барселона» раздражена неудачей в Бильбао, настрой на этот матч будет сильно отличаться. Ну и фактор своего поля никто не отменял. На «Камп Ноу» широкое поле, «Барселоне» комфортнее растаскивать оборону соперника. Правда, в прошлом году «Бетис» обыграл «Барсу» на её поле 4:3. Но тогда так сложилось. И другой тренер был у севильцев. Сейчас «Барса» будет готова.
«Бетис» вообще должен быть удобен для «Барселоны». Он не любит закрываться. А сейчас он ещё прилично усилился и может поверить в себя. Так что рискну поставить на победу «Барселоны» с форой (-1,5). В открытой игре она хорошо себя чувствует. Ну и для Месси важно хорошо начать сезон».
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 25 августа 2019
-
18:00
-
17:40
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:20
-
13:40
-
13:00
-
12:20
-
11:40
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 24 августа 2019
-
20:00
-
19:30
-
18:50
-
18:10
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30