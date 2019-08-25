«Барселона» — «Бетис»: прогноз Егора Титова на матч 2-го тура испанской Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» — «Бетис» во 2-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1,5) за 2.00.



«Барселона» проиграла первый матч сезона. Это удар по амбициям команды. По делу всё было в Бильбао. «Барселона» не понравилась. Но я уже много раз говорил, что с Месси и без него — это две разные «Барселоны». Сейчас он должен вернуться, и дела пойдут на лад.



Понятно, что «Барселона» раздражена неудачей в Бильбао, настрой на этот матч будет сильно отличаться. Ну и фактор своего поля никто не отменял. На «Камп Ноу» широкое поле, «Барселоне» комфортнее растаскивать оборону соперника. Правда, в прошлом году «Бетис» обыграл «Барсу» на её поле 4:3. Но тогда так сложилось. И другой тренер был у севильцев. Сейчас «Барса» будет готова.



«Бетис» вообще должен быть удобен для «Барселоны». Он не любит закрываться. А сейчас он ещё прилично усилился и может поверить в себя. Так что рискну поставить на победу «Барселоны» с форой (-1,5). В открытой игре она хорошо себя чувствует. Ну и для Месси важно хорошо начать сезон».



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