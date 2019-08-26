Эксперты назвали фаворита РПЛ после 7-го тура

По итогам 7-го тура чемпионата Российской Премьер-Лиги сразу у пяти команд по 14 очков, ещё один клуб — ЦСКА — набрал на одно очко меньше. Букмекеры назвали фаворита чемпионата.



Шансы питерского «Зенита», который в 7-м туре на выезде проиграл «Уфе», аналитики оценили коэффициентом 2.0. Это соответствует вероятности 44%.



Поставить на то, что чемпионом станет «Краснодар» или «Локомотив», можно с коэффициентом 5.50 (по 16%). В 7-м туре эти клубы сыграли друг с другом вничью — 1:1.



Вероятность чемпионства ЦСКА эксперты оценили коэффициентом 9.00 (10%). «Армейцы» в минувшие выходные разгромили «Ахмат» со счётом 3:0.



Сделать ставку на то, что чемпионом станет «Спартак», можно за 10.00 (9%). Команда Олега Кононова одержала третью победу в чемпионате подряд благодаря голу Гуса Тиля на последних минутах встречи с «Крыльями Советов».



Наконец, поставить на «Ростов» можно за 25.00 (4%). Команда Валерия Карпина в 7-м туре дома победила «Рубин» со счётом 2:1.



Суммарная вероятность чемпионства остальных команд РПЛ составляет 1%.