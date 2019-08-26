«Урал» – «Сочи»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 7-го тура РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч «Урал» – «Сочи» в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоится 26 августа и начнется в 18:00 мск.



Ставка: победа «Урала» с форой (0) за 1.54.



«Урал» проиграл две игры подряд: сначала «Локомотиву», а затем так же громко – «Крыльям Советов». У «Урала» боевая команда, хотя ситуацию усложняет отсутствие Эль-Кабира, а также дисквалификация Емельянова. Фаворит матча – «Урал», но не явный.



Если говорить про «Сочи», то, хотя команда только недавно собрана, она укомплектована очень приличными игроками, имеющими опыт выступлений на высоком уровне. Во всех линиях – солидные игроки. Я не думаю, что в этом матче «Уралу» будет легко, но все равно я отдаю предпочтение именно «Уралу» и считаю, что у него шансы победить выше.



Однако «Сочи» может рассчитывать на ничью. Я не думаю, что в этом сезоне с таким составом «Сочи» – кандидат на вылет. Пока он забил только один мяч, очки набирает с большим трудом, но это проблемы роста команды, которые со временем должны закончиться.



«Сочи» в прошлом туре забил первый мяч в РПЛ, и теперь ему должно быть полегче, тем более что в этом матче «Урал» побежит в атаку после двух поражений. Он начнет накрывать, будет активно играть на чужой половине поля, и «Сочи» может убежать в контратаку, хотя игра «Сочи» тоже строится на контроле мяча», — сказал Непомнящий.

