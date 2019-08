Гуннесваран – Медведев: прогноз «Чемпионата» на матч 1-го круга US Open

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 1-го круга US Open между россиянином Даниилом Медведевым и Праджнешом Гуннесвараном из Индии.



Ставка: ИТБ 9 гейма Гуннесварана за 1.90.



«Медведев переживает лучший отрезок в карьере: 10 побед в 11 предыдущих встречах вознесли его на пятое место в рейтинге. По турнирам в Северной Америке он пронёсся вихрем, собрав два финала и один титул. И вот теперь готовится штурмовать главный приз — US Open.



В Вашингтоне Даниила остановил только Ник Кирьос со своей великолепной подачей (7:6, 7:6), в Монреале не поздоровилось Доминику Тиму и Карену Хачанову, но великолепный Рафаэль Надаль при помощи мощнейшего ветра отсрочил первую победу россиянина на «Мастерсе», отдав тому лишь три гейма.



А вот в Цинциннати всё сошлось. По ходу соревнований 23-летний теннисист высадил трёх крепких соперников из топ-35 (Эдмунд, Пэр и Штруфф), разбил набравшего ход Андрея Рублёва и перевернул ход встречи с первой ракеткой мира Новака Джоковича. В финале осталось лишь забодать крепкого представителя топ-25 Давида Гоффена.



На трёх турнирах в Канаде и США Медведев выдержал адский график – 16 матчей за 19 суток. Неделя на восстановление (а именно столько прошло между победой над Гоффеном и стартом US Open) – это неплохо, но не более того. Даже с учётом молодого организма и уймы положительных эмоций. Ведь играть придётся в пятисетовом формате.



Потому ожидать от Медведева четвёртого финала подряд как минимум наивно. Задача-минимум – защитить рейтинговые очки за прошлый год. Тогда удалось дойти до третьего круга, где Борна Чорич оказался сильнее в трёх сетах. Четвёртый раунд в нынешних обстоятельствах станет отличным результатом.



Есть ощущение, что после убойного августа букмекеры немного переоценивают россиянина. Ситуация довольно очевидная – первый соперник гораздо слабее, Праджнеш Гуннесваран находится в конце первой сотни рейтинга и впервые сыграет в основной сетке US Open. На трёх других турнирах ТБШ в 2019 году он стабильно вылетал в первом раунде в трёх партиях.



Естественно, Даниил явный фаворит, но даже П2 в трёх сетах идёт за смешные 1.38. Попробуем зайти с другого конца. С одной стороны, Медведеву нельзя затягивать встречи, чтобы поберечь организм. С другой – играть на все сто сейчас тоже незачем. Скорее всего, фаворит спокойно победит в трёх партиях, отдавая сопернику по 2-4 гейма.



У индийца хорошая подача, так что какую-никакую борьбу он наверняка навяжет и свои 9-10 геймов утянет. Мы бы выбирали между П1 с форой «+10 геймов» за 1.70 и ИТБ 9 гейма Гуннесварана за 1.90. Победа будет лёгкой, но не уничижительной».



Праджнеш Гуннесваран – Даниил Медведев. Прогноз: лёгкая победа россиянина Есть ощущение, что после убойного августа букмекеры немного переоценивают Медведева.