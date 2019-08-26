С.Уильямс — Шарапова: прогноз Дарьи Левченко на матч 1-го круга US Open

Ведущая «Матч ТВ» Дарья Левченко дала прогноз на матч между Сереной Уильямс и Марией Шараповой в первом круге US Open. Встреча начнётся в 02:00 мск 27 августа.



Ставка: минимум 21 гейм в матче за 1.90.



«Удивительно, что за столь продолжительную историю личных встреч на этом первенстве Серена и Мария встретятся впервые. Хотелось бы увидеть эту встречу на более поздних стадиях, но из-за низкого рейтинга россиянки мы увидим поединок уже на старте. В таблице WTA Серена занимает восьмое место, тогда как Шарапова 87-ое.



Ранее теннисистки встречались 21 раз, но лишь дважды Шарапова смогла взять победу у одной из сестер Уильямс. Понятное дело, что фаворитом считается Серена, хотя она, как и Мария, находится не в лучшей форме. Россиянку постоянно преследуют травмы, а Уильямс никак не может набрать былые кондиции после родов. Кроме того, американку тревожит спина, из-за повреждения которой ей пришлось сняться с пары турниров, как например в Цинциннати и Торонто.



Кстати, на этих соревнованиях Шарапова хоть и вылетела на ранних стадиях, но время от времени показывала неплохую игру. В последнее время у Марии улучшилась подача, что я заметила в ее предыдущих поединках. Так что еще не все так плохо, как может показаться, если посмотреть на результаты.



Несмотря на то, что букмекеры отдают явное предпочтение Серене Уильямс, которая последние турниры начинала крайне сложно, я выберу ставку на тотал больше 20,5 геймов. Чуть попозже американка могла бы закончить встречу с Шараповой в два сета, но ей нужно войти в ритм и поэтому возможны ошибки, которыми Мария должна воспользоваться», — сказала Левченко.

