«Урал» — «Сочи»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» — «Сочи» в 7-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: ничья за 3.30.



«У «Урала» началась черная полоса. Думал перед матчем с «Крыльями Советов», не все так плохо, но самарцы полностью уральцев переиграли и по делу выиграли на выезде. Надо бы теперь обыгрывать «Сочи», но у Точилина подобралась приличная команда, в которой собраны опытные мастера, поигравшие в «Зените». Не хватает пока сыгранности, чистоты взаимодействий.



«Уралу» точно не будет легко в этой встрече. Все ждут уже, когда «Сочи» победит, но, думаю, придется подождать домашнюю встречу. «Урал» упрется и не проиграет еще один матч у себя. Да и после 1:7 в двух матчах серьезный разговор наверняка был у Парфенова с футболистами.



Безусловно, что-то не так в «Урале», но здесь уже надо на характере переламывать ситуацию, даже без основного игрока Емельянова. На мой взгляд, здесь нужно ставить на ничью в лоб. «Сочи» по составу даже интереснее, но нужно время, чтобы сыграться. «Урал» же потерял уверенность. Так что ничья в какой-то мере всех устроит», — сказал Титов.

