С.Уильямс — Шарапова: прогноз «Чемпионата» на матч 1-го круга US Open

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 1-го круга US Open между американкой Сереной Уильямс и россиянкой Марией Шараповой.



Ставка: победа Уильямс с форой «-4,5 гейма» за 2.00.



«Шарапова постоянно испытывает проблемы со здоровьем и крайне нестабильно подаёт, что на быстром покрытии против мощной Уильямс по умолчанию означает проблемы. Она снялась в первом круге Уимблдона из-за травмы и пропустила больше месяца. Вернулась уже в Торонто.



Провальными последующие игры Марии назвать нельзя, но и ничего особенного она не показала. В Канаде уступила крепкой Анетт Контавейт в трёх партиях, а в Цинциннати дошла до второго круга: одолела Элисон Риске и уступила Эшли Барти. Надо отметить, что оба поражения получились похожими.



В каждом случае россиянка сильно проводила дебют, а затем сдавала. У Контавейт даже взяла первый сет, а с Барти этот отрезок получился более или менее равным. Но дальше процент брака рос, подача помогала всё реже. И в конечном счёте следовало справедливое поражение. Видимо, на полтора-два часа плотной игры её сейчас не хватает.



С Уильямс всё проще. Американке уже 37 лет, после декрета она ощутимо сбавила в движении, но всё равно осталась на околотоповом уровне. Его хватало, например, на выходы в финал Уимблдона и крупного турнира в Торонто. Проблема только одна – травма спины, из-за которой Серена не смогла закончить решающий матч в Канаде.



Теперь физическая форма младшей сестры (и без того неидеальная по естественным причинам) вызывает вопросы. Даже если спина зажила и не напоминает о себе, вынужденный простой скомкал подготовку к US Open. А этот турнир имеет для Уильямс колоссальное значение.



Тем не менее по качеству тенниса американка сейчас заметно сильнее, да и с мотивацией у неё полный порядок, так что котировки букмекеров выглядят справедливо. Шарапова не побеждала заклятую соперницу с 2004 года и сейчас явно находится не на пике формы.



Если Серена полностью оправилась от болевых ощущений и готова сыграть на своём уровне, она пройдёт дальше. П1 в двух сетах за 1.80 – вариант попроще, П1 с форой «-4,5» гейма за двойку — посмелее».



Серена Уильямс – Мария Шарапова. Прогноз: сестра опять победит Машу Шарапова не побеждала заклятую соперницу с 2004 года.