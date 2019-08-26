«Интер» — «Лечче»: прогноз Александра Шмурнова на игру 1-го тура Серии А

Известный спортивный комментатор Александр Шмурнов дал прогноз на матч 1-го тура Серии А сезона-2019/20 «Интер» — «Лечче».



Ставка: победа «Интера» минимум в два мяча за 1.78.



«От «Интера» я безусловно жду всего, чего может ждать и болельщик, и аналитик. По-разному отношусь к этой команде, ведь все непросто было в эпоху Моуриньо с моим собственным «болением» и отношением к «Интеру», несмотря на победы. Сейчас «Интер» становится все интереснее и интереснее. Слава Богу, появились деньги и возможность приобретать игроков. И Лукаку, который пополнил состав атаки «Интера», это конечно большое, даже гигантское приобретение, несмотря на то, что всегда хочется большего болельщикам.



С первого же тура, тем более попался соперник не самый убедительный, нужно демонстрировать весь свой потенциал. Игра у «Интера» уже есть. В прошлые сезоны, особенно в домашних матчах, было доказано, что и на последних минутах команда может вырывать у сложных соперников победы, и играть относительно неплохо, держась дистанции, и даже с «Ювентусом» «Интер» показывал нам хороший футбол. Но когда ты укрепляешься, когда ты входишь в новый сезон с новыми силами и новыми исполнителями, конечно нужны быстрые победы. Например, посмотрите, как стартовали в Англии фавориты: четыре, даже пять голов забивают.



Я думаю, что «Интер» должен забить в ворота «Лечче» не меньше двух мячей. Букмекеры здесь не очень щедры, поэтому я возьму ставку на победу “Интера” с форой (-1,5)», — сказал Шмурнов.

