«Интер» — «Лечче»: прогноз Александра Шмурнова на игру 1-го тура Серии А

Известный спортивный комментатор Александр Шмурнов дал прогноз на матч 1-го тура Серии А сезона-2019/20 «Интер» — «Лечче».
Ставка: победа «Интера» минимум в два мяча за 1.78.
«От «Интера» я безусловно жду всего, чего может ждать и болельщик, и аналитик. По-разному отношусь к этой команде, ведь все непросто было в эпоху Моуриньо с моим собственным «болением» и отношением к «Интеру», несмотря на победы. Сейчас «Интер» становится все интереснее и интереснее. Слава Богу, появились деньги и возможность приобретать игроков. И Лукаку, который пополнил состав атаки «Интера», это конечно большое, даже гигантское приобретение, несмотря на то, что всегда хочется большего болельщикам.
С первого же тура, тем более попался соперник не самый убедительный, нужно демонстрировать весь свой потенциал. Игра у «Интера» уже есть. В прошлые сезоны, особенно в домашних матчах, было доказано, что и на последних минутах команда может вырывать у сложных соперников победы, и играть относительно неплохо, держась дистанции, и даже с «Ювентусом» «Интер» показывал нам хороший футбол. Но когда ты укрепляешься, когда ты входишь в новый сезон с новыми силами и новыми исполнителями, конечно нужны быстрые победы. Например, посмотрите, как стартовали в Англии фавориты: четыре, даже пять голов забивают.
Я думаю, что «Интер» должен забить в ворота «Лечче» не меньше двух мячей. Букмекеры здесь не очень щедры, поэтому я возьму ставку на победу “Интера” с форой (-1,5)», — сказал Шмурнов.
- 26 августа 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 25 августа 2019
-
19:00
-
18:20
-
18:00
-
17:40
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:20
-
13:40
-
13:00
-
12:20
-
11:40
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
08:45
-
08:00