C.Уильямс — Шарапова: эксперты назвали ставки россиян на матч US Open

Матч 1-го круга US Open между Сереной Уильямс и Марией Шараповой начнётся 27 августа, в 02:00 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.
94% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу американки, 6% — на теннисистку из России.
На то, что в матче будет минимум 21 гейм, поставлено 83% объёма рынка при коэффициенте 1.95. 17% приходится на то, что в матче будет меньше 3 голов (коэффициент 1.85).
Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу Серены Уильямс. На этот исход поставлено 88% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на успех Шараповой (6%), на успех американки с форой (-4,5) (4%), на победу Уильямс в двух сетах (1%) и на то, что в матче будет 21 гейм или больше (1%).
На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 50 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на то, что победит Серена Уильямс, с коэффициентом 1.30. Средняя сумма ставки на матч — 670 рублей.
До этого матча соперницы встречались между собой 21 раз. 19 побед на счету американки, дважды сильнее была Шарапова.
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