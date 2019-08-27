«Краснодар» — «Олимпиакос»: котировки на ответный матч отбора Лиги чемпионов

Сегодня, 27 августа, в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» на своём поле сыграет с греческим «Олимпиакосом». Букмекеры назвали фаворита встречи.



Поставить на победу хозяев поля можно с коэффициентом 2.12, что соответствует вероятности 46%. Сделать ставку на успех греческого клуба можно за 3.60 (27%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.60 (27%).



Сделать ставку на проход «Олимпиакоса» в групповой этап турнира можно за 1.02 (92%). Поставить на то, что дальше пройдет «Краснодар», можно с коэффициентом 12.5 (8%).



Поставить на то, что в матче будет забито 3 гола или больше, можно за 1.77. За 2.05 можно сделать ставку на то, что команды забьют меньше 3 голов. Вероятность того, что забить смогут обе команды, букмекеры оценили коэффициентом 1.65. За 2.10 можно поставить на то, что хотя бы одна команда не сможет поразить ворота соперника.



По оценке аналитиков, наиболее вероятный счёт встречи, — ничья 1:1 (коэффициент 6.50).



В первом матче «Олимпиакос» победил со счётом 4:0.



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