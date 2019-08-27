«Краснодар» — «Олимпиакос»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги чемпионов

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Краснодар» — «Олимпиакос».



Ставка: «Краснодар» забьёт минимум 2 гола за 2.04.



«Понятно, нет сомнений, что будет сложная игра для «Краснодара», потому что он практически вылетел из Лиги чемпионов. Но я думаю, что болельщики и большой ажиотаж в городе – всё это подтолкнёт команду к тому, чтобы сыграть эмоциональнее, ярче, и к тому, чтобы найти свой шанс.



Думаю, что всё равно будет сложно пройти дальше, так что «Краснодар» просто сыграет на победу в конкретной встрече. Учитывая эти факторы и желание добыть очки для российской копилки, можно брать индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1,5», — сказал Арустамян.



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