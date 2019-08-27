«Краснодар» — «Олимпиакос»: во сколько играют, где смотреть и какой прогноз

Сегодня, 27 августа, в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов встретятся «Краснодар» и «Олимпиакос». Начало — в 22:00 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Матч ТВ».
Прогноз «Чемпионата»: победа «Краснодара» по угловым в первом тайме с форой «-1,5» за 2.21.
В первом матче в Греции «Краснодар» разгромно уступил «Олимпиакосу», и многих любителей футбола больше расстроил даже не итоговый счёт, а сама игра «быков». Российский клуб смотрелся абсолютно безнадёжно на фоне вполне средней европейской команды. Красно-белые гораздо лучше подготовились с тактической точки зрения и воспользовались всеми просчётами оппонента.
Когда счёт первого матча 4:0, то в ответном поединке возможные любые варианты. Победа одной из команд, голевая засуха или сверхрезультативный вечер – обойдёмся без гаданий. Хозяевам нужно давить, забивать, осаждать чужие ворота. «Олимпиакос» начнёт осторожно и сядет на своей половине поля, поэтому за 2.21 мы возьмём «Краснодар» с форой «-1,5» по угловым в первом тайме.
- 27 августа 2019
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 26 августа 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 25 августа 2019
-
19:00
-
18:20
-
18:00
-
17:40
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:20
-
13:40
-
13:00
-
12:20
-
11:40