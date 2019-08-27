«Црвена Звезда» — «Янг Бойз»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Янг Бойз» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20. Ответная встреча состоится сегодня, 27 августа, на стадионе «Маракана» в Белграде.



Ставка: обе забьют за 1.65.



«Здесь ничего ещё не понятно. «Янг Бойз» отыгрался в домашней встрече при помощи VAR, назначили пенальти, в итоге 2:2. В конце матча «Янг Бойз» и выиграть мог, там сербы из пустых ворот вынесли мяч.



«Янг Бойз» теперь надо играть агрессивно и смело в ответной игре, чтобы отыграть мячи, пропущенные дома. «Янг Бойз» в последний раз не забивал в официальной игре еще в апреле. Что такое вкус гола, что такое забивать регулярно, швейцарская команда знает. Есть Ассале, есть ветеран Оаро. Думаю, что «Янг Бойз» будет иметь момент в Белграде.



Понятно, что «Црвена Звезда» будет глубоко сидеть в защите. Но если сербы только и будут сидеть в обороне и думать, что не пропустят, их накажут. Поэтому, я думаю, есть резон сыграть «обе забьют» за 1,65. С «Копенгагеном» так было у «Црвены». Можно за 1,97 «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча, но я бы остановился просто на «обе забьют», — сказал Генич.



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