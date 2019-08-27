«Краснодар» — «Олимпиакос»: прогноз Егора Титова на матч квалификации ЛЧ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Олимпиакос» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1) за 2.90.
«К сожалению, не приходится нам говорить, что «Краснодар» пройдет «Олимпиакос». 0:4 было в первом матче. Отыграть такое реально, но очень сложно. Случается подобное в очень редких случаях.
«Краснодар», конечно, при полном стадионе будет бежать, пытаться. Несмотря на счет первой игры, уверен, что много болельщиков будет на трибунах. Никаких сомнений в этом нет. Лига чемпионов — это событие. И поддержка, безусловно, скажется на игре краснодарцев. Греки же могут дать слабину после такой яркой победы в первой игре.
Думаю, «Краснодару» важно забить 1-2 гола уже в первом тайме. Все для этого нужно делать, чтобы заставить нервничать соперника. Физически команда хорошо готова. Это показала игра с «Локомотивом», когда «Краснодар» добавил во втором тайме, начал показывать фирменный футбол. Просто не повезло, что не забили. Здесь ситуация должна измениться. Класс в атаке «Краснодара» присутствует.
Поставлю на победу «Краснодара» с форой (-1). Ничего особенного греки в первой игре не показали. Ну и, как известно, на выезде они играют гораздо слабее, любые греческие клубы», — сказал Титов.
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