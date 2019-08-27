«Русенборг» — «Динамо» Загреб: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Русенборг» — «Динамо» Загреб в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: «Русенборг» забьёт первым за 1.97.



«Неделю назад в Загребе хорваты оказались сильнее 2:0. Очень неприятный счет для «Русенборга». Здесь ничего другого не остается, как рисковать, идти в атаку. На кону почти 20 млн за выход в группу. Риск велик. Но кто не рискует, тот в Лиге чемпионов не играет.



«Русенборг» дома очень хорош. Команда редко дома кого-то отпускает. Но загребское «Динамо» — команда с хорошим еврокубковым опытом. Она знает, как играть в подобных матчах. Думаю, здесь все должно решиться во втором тайме, когда может пойти авантюрный футбол. Как мне кажется, «Русенборг» здесь забьет первым. Я бы предложил сыграть «1-й гол — «Русенборг» за 1,97. Что будет во втором тайме? Чисто интуитивно могу предположить, что, если «Русенборг» будет лезть вперед, то «Динамо» подловит его на контратаке. Можно рассмотреть ставку «обе забьют». Также за 1,8 можно взять гол загребского «Динамо» во втором тайме. Но основная ставка — «Русенборг» откроет счет.



«Русенборгу» некуда деваться, надо обязательно что-то придумывать в атаке», — сказал Генич.



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