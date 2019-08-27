«Краснодар» — «Олимпиакос»: прогноз Константина Генича на Лигу чемпионов

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на ответный матч квалификации лиги чемпионов сезона-2019/20 «Краснодар» — «Олимпиакос».



Ставка: победа «Краснодара» за 2.05.



«Лига чемпионов. И кажется, что у «Краснодара» нет шансов. Разумеется, мы поговорим о матче «Краснодар» — «Олимпиакос». Ответная встреча пройдет на прекрасном стадионе, на юге России. После 0:4 и трех мячей, пропущенных за 15 минут до конца первого матча, о чем можно говорить? Такие камбэки может совершать лишь «Барселона», да у себя на «Камп Ноу», да еще и против «ПСЖ», команды, у которой кармическая история в Лиге чемпионов. На этом остановиться не хочется.



Здесь разглагольствовать не буду и не буду рассказывать, в каком состоянии команды и как они провели последние матчи. 0:4 — все понятно. Как бы это пафосно и напыщенно ни звучало, но «Краснодару» нужно сыграть за свое честное имя, за свой имидж. Наконец-то послушать на этом стадионе гимн Лиги чемпионов. Пусть и разок, но все же послушать.



Этот гимн будет, и думаю, что будет хорошая игра. «Краснодар», как команда правильно развивающаяся, которая делает шаги наверх, прекрасно понимает, что нужно бороться за коэффициенты в таблице УЕФА. Как бы это пафосно ни звучало, но здесь «Краснодар» сыграет за страну, за себя, за своего болельщика. 0:4 в некоторой степени расслабляют греческий клуб.



Да, в пяти матчах Лиги чемпионов они ни одного мяча не пропустили. Недавно был на матче «Краснодар» — «Локомотив» и спросил: «Какой будет настрой на матч с «Олимпиакосом»? Два быстрых забьете? Будет замечательно». Мне в ответ, мол, может, лучше четыре быстрых забить, потому что команда ни разу не пропускала. Ну а чем черт не шутит. «Барселона», когда проиграла 0:4 Парижу, понимала, что в ответной игре нужно забивать быстрый гол.



Думаю, что «Краснодар» выйдет на матч максимально заведенным. Второй тайм с «Локомотивом» показал, что ресурсы у команды есть. Уткин старательно играл, но не очень продуктивно. Шапи, Игнатьев — эти ребята сыграют эмоционально, я практически не сомневаюсь. Тяжело будет дальше пройти в групповой турнир Лиги чемпионов. Но то, что «Краснодар» может обыграть «Олимпиакос» в ответной встрече, я практически не сомневаюсь. Верю в «быков», верю в «Краснодар» и верю в его победу в этом матче, что и вам рекомендую», — сказал Генич.



«Краснодар» — «Олимпиакос». Прогноз: «быки» попробуют сотворить чудо «Краснодар» устроит стартовый штурм на чужие ворота и постарается не выпускать греков с их половины.