«Краснодар» – «Олимпиакос»: прогноз Ильи Казакова на встречу Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Краснодар» – «Олимпиакос».



Ставка: ничья за 3.50.



«Очень тяжелый матч, где будет много эмоций. Все-таки поражение с таким разгромным счетом в первой игре на подготовку к этой встрече должно повлиять. Я думаю, воспоминания и послевкусие того матча над «быками», безусловно, висит — оно в их жизни присутствует. «Олимпиакос» великолепно играет в обороне в этом сезоне и здорово выглядит в плане целостности игры. Команда не всегда забивает много, но она выигрывает и делает это, судя по счету, в каждом из победных матчей достаточно легко. Конечно, ставки на победу «Краснодара» выше, чем на победу «Олимпиакоса», потому что греческому клубу можно проиграть и 0:3, а «быки» будут перед своей аудиторией прыгать вон из кожи. Это все понятно, потому что «Краснодар» играет дома.



Я бы предложил поставить, во-первых, на то, что «Краснодар» не проиграет. Мне кажется, что эта ставка даже более правильная и верная, пусть и принесет вам чуть меньше денег, чем ставка на победу «быков». Во-вторых, хочу предложить вам ставку «обе команды забьют». Потому что я не думаю, что «Олимпиакос» будет играть в футбол закрытый. Мне кажется, что «Олимпиакос» будет по-прежнему искать счастье у чужих ворот, а «Краснодар» в силу своей атакующей философии будет стремиться не только забить, но и наверняка шансы отличиться сопернику подарит. «Краснодар» играет в обороне не всегда успешно, в том числе из-за ошибок вратаря. К Сафонову сейчас очень много внимания, и непонятно, как он пройдет эту серию, когда одна оплошность следует за другой. Краснодарский клуб, потеряв огромное количество игроков, все еще в поисках своей игры, и победа над «Порту» — это, скорее всего, была победа сродни подвигу, а не сродни какому-то подтверждению высокого класса на европейской арене — это пока, к сожалению, отсутствует. Ну и «Краснодар» на моей памяти не очень успешно играет в еврокубках именно против южных команд, которые в похожем стиле действуют.



Исходя из вышесказанного, мне кажется, что надо играть на то, что «Краснодар» не проиграет, на то, что обе команды забьют, и на то, что, скорее всего, в матче будет ничья», — сказал Казаков.



«Краснодар» — «Олимпиакос». Прогноз: «быки» попробуют сотворить чудо «Краснодар» устроит стартовый штурм на чужие ворота и постарается не выпускать греков с их половины.