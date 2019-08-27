«Краснодар» – «Олимпиакос»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Лиги чемпионов

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Краснодар» — «Олимпиакос».



Ставка: «Олимпиакос» не забьёт за 2.85.



«Понятно, что после игры в Греции у «Краснодара» совсем мало шансов на выход в групповой этап ЛЧ. Но в футболе всегда есть место сюрпризам. Далеко ходить не надо, вспомните Лигу чемпионов прошлой весны!



Если «Краснодар» сумеет забить два мяча к перерыву, а «Олимпиакос» накроет мандраж, то возможно все. Сказать легче, чем сделать. Но на стороне «Краснодара» будет поддержка полных трибун, яркие эмоции и желание реабилитироваться за провал недельной давности.



«Олимпиакос» дома и в гостях – две разные команды. Дома он гораздо опаснее. Так что стоит поставить по крайней мере на победу «Краснодара» в ответном матче. Еще один прогноз – «Олимпиакос» не забьет. Для «Краснодара» пропущенный мяч недопустим, поэтому хозяева максимально строго сыграют в обороне», — сказал Гратакос.



«Краснодар» — «Олимпиакос». Прогноз: «быки» попробуют сотворить чудо «Краснодар» устроит стартовый штурм на чужие ворота и постарается не выпускать греков с их половины.