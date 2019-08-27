«Краснодар» — «Олимпиакос»: прогноз Александра Аксенова на Лигу чемпионов

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов дал прогноз на ответный матч квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Краснодар» — «Олимпиакос».



Ставка: победа «Краснодара» за 2.05.



«Краснодар» провел очень качественный матч против московского «Локомотива. Даже Юрий Семин, наставник «Локо», после игры не скрывал радости от завоеванного очка, отмечая мощь соперника. Вновь заостряем внимание на отменном качестве от Игнатьева и Сулейманова, выделяем важнейшее значение для команды Вандерсона, а главное, говорим о том, что краснодарцы сейчас находятся в блестящей физической форме. Сколько было разговоров о трудном графике, о множестве перелетов, но второй тайм с «железнодорожниками» показал — подопечные Мурада Мусаева чувствуют себя лучше соперника. И в этом надежда на ответную игру с «Олимпиакосом». С учетом того, что краснодарцам надо забивать четыре, думается, что с первых минут в нападении появится не Берг, который пока разочаровывает, а Игнатьев. В остальном состав «Краснодара» наверняка будет таким же, как в последнем матче чемпионата России, а значит весьма боеспособным.



Конечно, забить четыре в ворота греков и при этом не пропустить — задача крайне тяжелая. Напомню, «Олимпиакос» в этом розыгрыше Лиги чемпионов провел уже пять матчей и не разу не позволил оппонентам распечатать свои ворота. Но, во-первых, за российский клуб будет прекрасный краснодарский стадион, а во-вторых, уверен, что при должном настрое и кураже «Краснодар» вполне может победить, главное, чтоб счет позволил сделать шаг в группу ЛЧ. В общем, в чудо верится.



А потому моя ставка на матч «Краснодар» — «Олимпиакос» — чистая победа краснодарцев», — сказал Аксенов.



«Краснодар» — «Олимпиакос». Прогноз: «быки» попробуют сотворить чудо «Краснодар» устроит стартовый штурм на чужие ворота и постарается не выпускать греков с их половины.