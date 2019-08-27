«Краснодар» — «Олимпиакос»: прогноз Александра Неценко на встречу Лиги чемпионов

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на 2-й матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Краснодар» — «Олимпиакос».



Ставка: обе забьют и меньше 6 голов в матче за 1.98.



«Верить в то, что «Краснодар» забьет 5 мячей команде, которая в последний раз проиграла официальный матч в феврале, а в нынешнем сезоне все 6 встреч отыграла на ноль, бессмысленно. В проход россиян дальше веры нет. Честно говоря, шансов на обязательную победу Краснодара я бы тоже не дал много. Делаю такой вывод из состава «Олимпиакоса» в выходные на матч 1-го тура первенства Греции. В нем не оказалось 6 (!!!) игроков, которые выходили с первых минут против «Краснодара».



При этом команда из Пирея обыграла 1:0 «Астерас», продолжив свою уникальную серию. И гол забила со стандарта. В общем, настрой у «Олимпиакоса» будет серьезный, а половина состава будет отдохнувшей. Очевидно, что когда на кону стоит 15 млн евро гонорара за попадание в основную сетку Лиги чемпионов, никто не позволит себе глупостей. У «Краснодара» тоже с «Локомотивом» в выходные поменялось пять игроков и по игре южане достойно выглядели с железнодорожниками, но не выиграли.



«Краснодар» привыкли считать командой атакующей, поэтому по привычке ждут от нее россыпи голов. Но Берг не в форме, а его ставят в состав на еврокубки. Кабелла, к сожалению, травмировался. А теперь берем последние 7 игр «Краснодара». Только в одной из них удалось забить 3 мяча — это с «Порту». Было 2 гола Тамбову. И больше никаких голевых свершений. Максимум, гол за матч.



Мне кажется, «Олимпиакос» выйдет серьезно настроенным, постарается подловить соперника на ошибке (а они будут) чтобы забить свой гол и окончательно снять вопросы. «Краснодар», конечно, будет настроен сыграть за свой престиж и домашние трибуны помогут ему прервать сухую серию греков. Но все равно от игры с участием такой организованной команды, как «Олимпиакос» я не жду избытка голов, как было с «Порту».



Еще раз отмечу, что философия греков и португальцев разная. Гости излишне рисковать не станут. Поэтому я не хочу искать победителя в этом матче. Выберу «обе забьют — да» и добавлю к этому условию тотал меньше 5,5 голов, чтобы получить весьма достойный коэффициент», — сказал Неценко.



«Краснодар» — «Олимпиакос». Прогноз: «быки» попробуют сотворить чудо «Краснодар» устроит стартовый штурм на чужие ворота и постарается не выпускать греков с их половины.