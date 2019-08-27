«Краснодар» — «Олимпиакос»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Олимпиакос» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: победа «Краснодара» за 2.05



«Понятно, что результат первого матча довольно обескураживающий. И способ, которым этот результат был достигнут, тоже. «Краснодар» просто развалился в концовке. Такое нечасто приходится видеть в исполнении этой команды. Но получилось так, как получилось. Может быть, не хватило сил. Может быть, раньше времени посчитали, что добились того результата, который нужен.



В общем, теперь после 0:4 рассчитывать особенно не на что. Это будет настоящим чудом, если «Краснодар» отыграется. Сами они говорят, что примеры бывают разные. Но всё-таки отыгрыши с 0:4 вспомнить крайне тяжело.



Тем не менее ответный матч «Краснодар» будет играть под девизом собственной чести. Это всё-таки домашняя игра. И людям, которые придут на стадион, не так важно, что было 0:4. Им важнее увидеть победу своей команды, тем более что «Краснодар» является лидером чемпионата России.



Я думаю, что важно этот матч выиграть и с психологической точки зрения. Ну а коэффициент очень хороший — 2,05».

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