«Краснодар» — «Олимпиакос»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Олимпиакос» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Ставка: победа «Краснодара» за 2.05
«Понятно, что результат первого матча довольно обескураживающий. И способ, которым этот результат был достигнут, тоже. «Краснодар» просто развалился в концовке. Такое нечасто приходится видеть в исполнении этой команды. Но получилось так, как получилось. Может быть, не хватило сил. Может быть, раньше времени посчитали, что добились того результата, который нужен.
В общем, теперь после 0:4 рассчитывать особенно не на что. Это будет настоящим чудом, если «Краснодар» отыграется. Сами они говорят, что примеры бывают разные. Но всё-таки отыгрыши с 0:4 вспомнить крайне тяжело.
Тем не менее ответный матч «Краснодар» будет играть под девизом собственной чести. Это всё-таки домашняя игра. И людям, которые придут на стадион, не так важно, что было 0:4. Им важнее увидеть победу своей команды, тем более что «Краснодар» является лидером чемпионата России.
Я думаю, что важно этот матч выиграть и с психологической точки зрения. Ну а коэффициент очень хороший — 2,05».
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