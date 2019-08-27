«Краснодар» — «Олимпиакос»: прогноз Игоря Кытманова на игру Лиги чемпионов

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM» Игорь Кытманов дал прогноз на ответный матч плей-офф квалификации Лиге Европы сезона-2019/20 «Краснодар» — «Олимпиакос».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.90.



«В этом матче мы вряд ли увидим такое же чудо, как на «Драгау», потому что «Олимпиакос» просто подготовился очень хорошо к «Краснодару». Команда показала, что является опытным еврокубковым бойцом, и имеет солидное преимущество перед ответной встречей. Я думаю, что греки спокойно отыграют гостевой матч, в котором, конечно, у нашего клуба мало шансов.



Другой вопрос, как «Олимпиакос» подойдет к этой игре. Я не думаю, что они будут максимально расслабленными. Это команда, которая всегда выдерживает свою линию. Поэтому в этой встрече, конечно, возможна победа «Краснодара», но я не жду обилия голов, потому что греки сыграют так же грамотно, как в первом матче.



И мой вариант – это тотал меньше 2,5 гола. Хотя я понимаю, что болельщики «Краснодара» надеются на другое. Но «Олимпиакос» выполнил свою задачу в первом матче и спокойно доведет двухсерийное противостояние до победы. Тем более что греки неизменно играют на ноль в последних матчах», — сказал Кытманов.

«Краснодар» — «Олимпиакос». Прогноз: «быки» попробуют сотворить чудо «Краснодар» устроит стартовый штурм на чужие ворота и постарается не выпускать греков с их половины.