Циципас — Рублёв: прогноз Дарьи Левченко на матч 1-го круга US Open

Телеведущая Дарья Левченко сделала прогноз на матч Стефанос Циципас — Андрей Рублев в первом круге US Open, который проходит в Нью-Йорке. Поединок состоится 27 августа.



Ставка: победа Циципаса за 1.44.



«Я могу сказать только одно — греку опять не повезло с соперником по первому кругу. Андрей очень непростой оппонент. Понятно, что Стефанос фаворит, так как он восьмая ракетка мира, тогда как Рублев только 47-ая. С другой стороны, Андрей уже на 47-ом месте. Он сейчас прет как танк и если будет продолжать в том же духе, скоро будет стоять рядом с другими россиянами Кареном Хачановым и Даниилом Медведевым.



Прекрасно выступил россиянин в Цинциннати, где дошел до четвертьфинала и проиграл будущему победителю турнира и своему соотечественнику Медведеву. В данный момент он выступает в Уинстон-Салеме и прямо сейчас играет против Дениса Шаповалова в четвертьфинале.



Циципасу против Андрея будет непросто, но меня беспокоит другое — хватит ли Рублеву сил? Циципас после Цинциннати нигде не играл. После Штруффа, от которого вылетел в первом же круге, Стефанос залечивал травмы, отдыхал, тренировался, делал выводы. Поэтому к Открытому чемпионату Америки грек подойдет в полной боеготовности. Не знаю, что будет с Рублевым, но надеюсь, что Андрею будет достаточно времени восстановиться, ведь график у него очень напряженный.



Между собой теннисисты играли всего лишь два раза и предыдущая встреча была в прошлом году. Тогда в очень упорной борьбе Стефанос обыграл нашего Андрея. В этот раз я надеюсь, что нас ждет нечто подобное, а не вынос в одну калитку. Единственное, за что я переживаю, что Рублеву не хватит сил, так как сезон у него выдался очень энергозатратный. Хочется увидеть борьбу, но я все-таки думаю, что победа достанется Циципасу», — сказала Левченко.



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