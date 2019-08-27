«Краснодар» – «Олимпиакос»: прогноз Валерия Непомнящего на Лигу чемпионов

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Краснодар» — «Олимпиакос».



Ставка: победа «Краснодара» за 2.05.



«В первой игре «Краснодар» проиграл с треском 0:4. За 15 минут до конца матча счёт был 0:1, и если бы игра закончилась с таким результатом, то всё было бы нормально. Однако «Краснодар» побежал отыгрываться, раскрылся и в итоге пропустил ещё 3 мяча.



«Краснодару» не хватило опыта. Кроме того, могло помешать и то, что главного тренера команды, Мурада Мусаева, не было на скамейке. Оперативное вмешательство главного тренера могло внести коррективы в игру. Возможно, этого как раз и не хватило, чтобы где-то осадить, тормознуть, расставить игроков команды.



Я думаю, что в ответной игре на домашнем поле «Краснодар» всё-таки выиграет, но итогового результата не хватит для того, чтобы пройти дальше. «Краснодар» может пропустить, и тогда задача по выходу в групповой этап будет практически нерешаемой. У «Краснодара» может быть ситуация «пошли в атаку – в плен попали», тем более эту игру пропустит Мартынович.



У меня есть такое ощущение, что в этом матче краснодарцы проведут небольшую ротацию состава, это было бы разумно. Сейчас очень жёсткий календарь, много игр, а полного состава у краснодарцев нет. Ари нет, Мартыновича нет — это системообразующие игроки в команде, и к сожалению, в атаке не хватает центрального нападающего.



Сегодня «Олимпиакос» — это не та команда, которая должна обыгрывать 4:0 «Краснодар», однако так случилось, это стечение обстоятельств. Если бы был полный комплект игроков у «Краснодара», то, возможно, команда бы ещё поборолась за проход в групповой этап. Но по той ситуации, в которой сейчас находится «Краснодар», я считаю, что дальше пройдут всё-таки греки.



Перед своими болельщиками «Краснодар», конечно, будет играть на победу, а вот насколько крупной окажется эта победа, сказать сложно», — сказал Непомнящий.



«Краснодар» — «Олимпиакос». Прогноз: «быки» попробуют сотворить чудо «Краснодар» устроит стартовый штурм на чужие ворота и постарается не выпускать греков с их половины.