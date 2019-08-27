Эксперты назвали ставки россиян на матч «Краснодар» — «Олимпиакос» в ЛЧ

Ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар» начнётся сегодня, 21 августа, в 22:00 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.
51% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу гостей, 47% — на краснодарцев, и 2% — на ничью.
На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 88% объёма рынка при коэффициенте 1.77. 12% приходится на то, что в матче будет меньше 3 голов (коэффициент 2.05).
Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу «Олимпиакоса». На этот исход поставлено 34% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на победу хозяев поля (32%), на успех команды Мурада Мусаева с форой (-1) (13%), на то, что в матче будет минимум 3 гола (13%) и на то, что «Краснодар» победит с форой (0) (8%).
На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 500 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на победу «Краснодара» с форой (-1) с коэффициентом 2.85. Средняя сумма ставки на матч — 400 рублей.
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