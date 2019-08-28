«Аякс» — АПОЭЛ: прогноз Нобеля Арустамяна на матч отбора Лиги чемпионов
Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Аякс» — АПОЭЛ.
Ставка: победа «Аякса» в обоих таймах за 2.23.
«Я думаю, что, даже несмотря на гостевую ничью, «Аякс» в этой паре – фаворит, он должен пройти АПОЭЛ. И мне кажется, что раз ответный матч для голландцев домашний, нужно ставить на их победу. Но просто на победу коэффициент невкусный. Мне кажется, что амстердамцы просто задавят соперников и выиграют оба тайма. Вот здесь уже кэф жирный – 2,23! Зная атакующую манеру игры команды Тен Хага, считаю, однозначно надо брать», — сказал Арустамян.
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 28 августа 2019
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 27 августа 2019
-
21:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 26 августа 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
Партнерский контент