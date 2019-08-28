«Брюгге» — ЛАСК: прогноз Александра Шмурнова на встречу Лиги чемпионов
Известный комментатор Александр Шмурнов дал прогноз на матч «Брюгге» — ЛАСК в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Ответная встреча в Бельгии начнётся 28 августа в 22:00 по московскому времени.
Ставка: обе забьют за 1.96.
«Мне австрийцы, признаться, казались гораздо более крепким орешком. Домашнее поражение сделало их явными аутсайдерами в этой паре. И всё-таки: в такой ситуации именно аутсайдеры иногда ведут себя гораздо более активно. Терять им совершенно нечего. Могут понестись вперёд и навязать открытый футбол. Вообще, ответные матчи как правило становятся более результативными. Думаю, что обе команды забьют», — сказал Шмурнов.
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