«Аякс» — АПОЭЛ: прогноз Дмитрия Шнякина на матч отбора Лиги чемпионов

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Аякс» — АПОЭЛ.
Ставка: победа «Аякса» и меньше 4 голов в матче за 2.21.
«Надо признать, что пока что нынешний «Аякс» не напоминает ту команду, которую мы видели весной в раунд плей-офф Лиги чемпионов — легкостью в передвижениях, в атаках, во взаимопонимании. Вполне вероятен некий синдром «сытых котов». Может, после успехов в Лиге чемпионов многое о себе возомнили. Есть и потери. В любом случае, пора просыпаться и показывать свой футбол, свою игру.
В первом матче против АПОЭЛа у «Аякса» были большие проблемы. По второму тайму точно можно сказать, что АПОЭЛ был ближе к победе, чем «Аякс». У них были отличные шансы, плюс еще красная карточка. Я думаю, что «Аякс», обжегшись в первой игре, теперь прекрасно понимает, что за соперник перед ним и как можно опозориться, если тоже самое произойдет и в ответном поединке.
Поэтому нужно сыграть максимально строго, нужно выдерживать единоборства, в которых АПОЭЛ выглядел предпочтительней. Нужно сыграть более-менее рационально, а не сразу бросаться под рев амстердамской публики, как это было в предыдущем раунде против ПАОКа.
Эти перестрелки, как мне кажется, сейчас «Аяксу» не нужны. Хоть в открытом футболе «Аякс» и будет иметь преимущество, но АПОЭЛ не даст этого открытого футбола. Он ему не нужен. Еще и тренер Томас Долль будет действовать с рациональной позиции. Поэтому я уверен в победе «Аякса», но не думаю, что она будет крупной или сверхубедительной. Предпочту комбинированную ставку — победа «Аякса» через тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом выше двойки. Почему бы нет? Можете взять тотал меньше 4,5 голов, там будет коэффициент в районе 1,70. Но моя позиция именно такова», — сказал Шнякин.
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