Во сколько играют «Спартак» — «Брага», где смотреть и какой прогноз

Сегодня, 29 августа, в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы встретятся «Спартак» и «Брага». Начало — в 20:15 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Матч ТВ».



Прогноз «Чемпионата»: «Брага» забьёт во втором тайме за 1.78.



У «Спартака» сейчас не та ситуация, когда можно спокойно расставлять приоритеты, считая один из турниров второсортным. Зато «Брага» чётко осознаёт, что в Португалии выше четвёртой строчки ей не подняться, поэтому «оружейники» бросают все силы для выхода в групповой этап Лиги Европы, заработков от соревнования и рекламы своих футболистов.



Без Тиля и Ларссона красно-белые не смогут качественно накрывать соперника на чужой половине. Чем дальше, тем больше «Спартаку» придётся раскрываться, поэтому за 1.78 мы проверим гол «Браги» во втором тайме. В РПЛ коллектив Олега Кононова часто выглядит лучше после перерыва, чем в первом тайме, но интенсивность футбола в России серьёзно уступает европейскому уровню.



Тот же Шюррле явно не в лучшей форме, а немцу придётся снова быть лидером атаки и выполнять большой объём работы. Жиго и Джикия проведут восьмой матч за 34 дня, и на фоне усталости и так небезгрешный центр обороны «Спартака» рискует допустить роковые ошибки во втором тайме. Красно-белым не всегда хватает даже фантастических спасений Максименко, а увлекшись нападением, хозяева оставят слишком много пространства техничным португальцам.

«Спартак» — «Брага». Прогноз: красно-белые сдуются во втором тайме Пока «Спартак» рубился в Самаре, тренер «Браги» предоставил отдых всему основному составу.