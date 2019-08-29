БАТЭ — «Астана»: прогноз Олега Дулуба на игру квалификации Лиги Европы

Бывший главный тренер БАТЭ, тренер казахстанского «Атырау» Олег Дулуб сделал прогноз на ответный матч 4-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 БАТЭ — «Астана».
Ставка: победа БАТЭ за 2.25.
«Матч в Борисове между БАТЭ и «Астаной» будет сложным для хозяев поля. Почему? Три мяча, забитых одной из сторон, — достаточно серьезное преимущество. В Нур-Султане чемпион Казахстана довольно легко разобрался с сильнейшей командой Беларуси, и реванш БАТЭ взять будет очень сложно.
Если хозяева в первые 30 минут ответного поединка не забьют, то все, выиграть будет очень сложно. Шансы, конечно, всегда есть. Вспомните двухматчевое противостояние «Ливерпуля» с «Барселоной», когда после 0:3 в Испании на своем поле англичане не только отыгрались, но и забили на один мяч больше. Не нужно забывать, что раненый зверь опасен вдвойне.
В первом матче «Астана» играла собранно, без ошибок, — мне очень понравилась. Однако нужно понимать, что в Борисове БАТЭ в сравнении с матчем в Нур-Султане будет другим. Трибуны родного стадиона будут гнать чемпиона Беларуси вперед», — сказал Дулуб.
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