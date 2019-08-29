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«Спартак» — «Брага»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы

«Спартак» — «Брага»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы
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Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Спартак» — «Брага» в рамках финального раунда квалификационной кампании Лиги Европы сезона-2019/20. Встреча начнется 29 августа в 20:15 мск.

Ставка: «Спартак» забьёт минимум 2 гола во 2-м тайме за 4.40.

«Спартак» непостоянен в этом сезоне. Предположить, какой будет состав красно-белых, ещё довольно просто, но вот какую игру они представят, совсем непонятно.

«Брага», конечно, получила преимущество в первой встрече, но точно не предстала непроходимым соперником для «Спартака».

Думаю, вряд ли стоит ожидать блицкриг. Красно-белые сейчас на это не способны. Плюс будут довлеть мысли о том, чтобы не пропустить. А вот во второй половине встречи, скорее всего, придётся рисковать.

«Брага» в преддверии встречи в Москве сыграла вничью во внутреннем чемпионате. Но стоит отметить, что португальцы играли в смешанном составе, держа во внимании еврокубковый матч.

На первый тайм, мне представляется, «Брагу» хватит, а вот во втором «Спартак» понесётся вперёд и, вполне возможно, сломит соперника. По крайней мере мне кажется очень перспективной ставкой «2-й тайм – ИТБ1 (1,5)», — сказал Казанский.

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