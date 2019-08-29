«Спартак» – «Брага»: прогноз Ильи Казакова на встречу Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2019/20 «Спартак» – «Брага».



Ставка: победа «Спартака» за 2.30.



«Спартак» великолепно готов физически. Команда обретает уверенность в себе, и это видно по тому, как часто москвичи забивают в концовке — это действительно показатель того, что они сейчас на подъёме и кураже. Когда всё получается, мне кажется, что это всегда, во-первых, хорошо, а во-вторых, способствует голам, которые, может быть, не вытекают из логики игры.



«Брага» постепенно начала сползать в турнирной таблице чемпионата Португалии. Она чудом унесла ноги в заключительном туре. «Брага» в каждом матче этого сезона, за исключением первой игры со «Спартаком», пропускает. «Спартак» не славится своей обороной и пропускает тоже постоянно, вряд ли он в этом матче сможет оставить свои ворота сухими, как и «Брага».



Поэтому моя ставка — обе команды забьют — мне кажется серьёзной здесь. Коэффициент на победу «Спартака» чуть выше, чем на победу «Браги». Я бы советовал брать то, что «Спартак» выиграет, ну а исходя из того, что обе команды забьют, мне кажется, что итоговый результат может оказаться неутешительным для «Спартака». Но речь сейчас даже не об этом, а о результате одного конкретно взятого матча. Мой прогноз — «Спартак» выиграет, обе команды забьют и верховая игра», — сказал Казаков.



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