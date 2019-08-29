«Спартак» — «Брага»: прогноз Эльвина Керимова на матч отбора Лиги Европы

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на 2-й матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2019/20 «Спартак» — «Брага».
Ставка: «Спартак» не проиграет и минимум 2 мяча в матче за 1.79.
«Спартак» загнал себя в трудное положение, проиграв и не забив на выезде. Теперь красно-белым нужно будет играть результативно и в то же время надёжно в защите. Задача не из простых. К тому же в выходные москвичи провели напряжённый матч в РПЛ.
С другой стороны, Олег Кононов использовал ротацию состава, но она была не такой масштабной, какую затеял Рикарду Са Пинту в матче с «Жил Висенте». 11 новых футболистов выпустил с первых минут португальский специалист, дав понять, что для него выход в групповой этап ЛЕ — самая приоритетная задача здесь и сейчас.
Команде Кононова придётся непросто на своём поле, и у меня нет уверенности, что красно-белые пройдут дальше. Но я не сомневаюсь в том, что «Спартак» не проиграет. Москвичи постараются забить, а соперник будет отвечать. Я поставлю 1Х и тотал голов в матче больше (1,5) за 1,79», — сказал Керимов.
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